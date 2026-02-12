Religion
महाशिवरात्र हा भक्तांसाठी मोठा उत्सव आहे. या दिवशी भगवान शिव आणि पार्वतींचा विवाह झाला अशी कथा आहे.
Picture Credit: Pinterest
यंदा महाशिवरात्र रविवार 15 फेब्रुवारी रोजी आहे. या दिवशी शिवलिंगावर काही गोष्टी अर्पण करणे शुभ मानले जाते.
महाशिवरात्रीच्या दिवशी शिवलिंगावर तांदूळ अर्पण करण्याला विशेष महत्त्व आहे. हे अर्पण केल्याने तुमच्या मनातील इच्छा पूर्ण होतात अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.
जर तुम्हाला आर्थिक समस्या असेल तर महाशिवरात्रीच्या दिवशी शिवलिंगावर मसूर डाळ अर्पण करणे फायदेशीर मानले जाते. त्यामुळे घरामध्ये सुख समृद्धी नांदते.
महादेवांना प्रसन्न करण्यासाठी महाशिवरात्रीच्या दिवशी शिवलिंगावर मुग डाळ अर्पण करावी. असे केल्याने महादेव प्रसन्न होतात.
शिवलिंगावर उडीद डाळ अर्पण केल्याने व्यक्तीला व्यवसायात अपेक्षित यश मिळते. तसेच आरोग्य सुधारते. त्यासोबत जीवनात आनंद येतो.
या गोष्टी सोमवारी देखील तुम्ही अर्पण करू शकता. महाशिवरात्रीच्या दिवशी अर्पण केल्याने दुहेरी लाभ होऊ शकतो.
