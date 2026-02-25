महिंद्रा जीतो या 7-सीटर कारचे पैसा वसूल फिचर्स व परफॉर्मन्स
पेट्रोल, डिझेल आणि CNG असे तिनही इंजिन पर्याय उपलब्ध
डिझेल: सुमारे 32 km/l CNG: सुमारे 35 km/kg पेट्रोल: अंदाजे 21 km/l
7 लोक आरामात बसतील असा व्हॅन-टाइप लेआउट; स्कूल व्हॅन किंवा फॅमिली वापरासाठी उत्तम
इंटीग्रेटेड डिजिटल क्लस्टर, मोबाईल चार्जिंग पोर्ट्स, आरामदायक सीटिंग आणि सुधारित सस्पेंशन
सीट बेल्ट्स, मजबूत चेसिस, ड्युअल ब्रेक सिस्टीम व आधुनिक सुरक्षा फिचर्स
सुमारे 180 mm ग्राउंड क्लिअरन्स, भारतीय रस्त्यांसाठी उत्तम
सर्वात स्वस्त 7 सीटर कार, मारुती ईको सारख्या कारना टक्कर
किंमत अंदाजे 3.5 ते 4 लाख (एक्स-शोरुम) पासून सुरू
