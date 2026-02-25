मोठ्या फॅमिलीसाठी बेस्ट महिंद्राची 7 सीटर SUV कार

Automobile

25 February 2026

Author:  वेद बर्वे

महिंद्रा जीतो या 7-सीटर कारचे पैसा वसूल फिचर्स व परफॉर्मन्स

Mahindra Jeeto 7 सीटर

Picture Credit: Pinterest

पेट्रोल, डिझेल आणि CNG असे तिनही इंजिन पर्याय उपलब्ध

इंजिन पर्याय

Picture Credit: Pinterest

डिझेल: सुमारे 32 km/l CNG: सुमारे 35 km/kg पेट्रोल: अंदाजे 21 km/l

मायलेज

Picture Credit: Pinterest

स्पेस व सीटिंग

Picture Credit: Pinterest

7 लोक आरामात बसतील असा  व्हॅन-टाइप लेआउट; स्कूल व्हॅन किंवा  फॅमिली वापरासाठी उत्तम

केबिन फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

इंटीग्रेटेड डिजिटल क्लस्टर, मोबाईल  चार्जिंग पोर्ट्स, आरामदायक सीटिंग  आणि सुधारित सस्पेंशन

 सेफ्टी

Picture Credit: Pinterest

सीट बेल्ट्स, मजबूत चेसिस, ड्युअल  ब्रेक सिस्टीम व आधुनिक सुरक्षा फिचर्स

सुमारे 180 mm ग्राउंड क्लिअरन्स, भारतीय रस्त्यांसाठी उत्तम

ग्राउंड क्लिअरन्स

Picture Credit: Pinterest

सर्वात स्वस्त 7 सीटर कार, मारुती ईको सारख्या कारना टक्कर

बाजारातील स्थान

Picture Credit: Pinterest

किंमत अंदाजे 3.5 ते 4 लाख  (एक्स-शोरुम) पासून सुरू 

किंमत

Picture Credit: Pinterest

