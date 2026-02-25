लवकरच येतेय महिंद्राची Mini Scorpio

25 February 2026

Author:  वेद बर्वे

या मिनी स्कॉर्पिओचे नाव आहे Mahindra Vision S

Mahindra Vision S

Picture Credit: Pinterest

काय आहेत या नव्या कारची वैशिष्ट्ये? आणि किती असेल किंमत?

वैशिष्ट्ये काय?

Picture Credit: Pinterest

यामध्ये ICE (पेट्रोल / डिझेल) इंजिन असेल तर, आंदाजे मायलेज  15–21 km/l असू शकते

मायलेज

Picture Credit: Pinterest

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

या मॉडेलमध्ये 1.2-लिटर टर्बो पेट्रोल  इंजिन1.5-लिटर डिझेल इंजिन असे  दोन पर्याय दिले जाऊ शकतात

सेफ्टी फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

Vision S मध्ये ABS, ADAS, एअरबॅग्ज,   रिअर कॅमेरा पार्किंग सेन्सर्स, कॅमेरा,  हिल होल्ड कंट्रोलसह अन्य अपडेटेड सेफ्टी फिचर्स मिळण्याची अपेक्षा

डिझाइन

Picture Credit: Pinterest

मस्क्युलर व हाय-टेक SUV लूक,   LED लाईट बार, शानदार कलर, प्रिमियम व्हील्स

पॅनोरमिक सनरूफ, कम्फर्टेबल  सिटींग व्यवस्था,  डिजिटल  इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, प्रशस्त केबिन

इंटिरिअर

Picture Credit: Pinterest

या कारची किंमत अंदाजे 10 लाख असू शकते; जानेवारी 2027 मध्ये लाँचिंगची शक्यता

किंमत आणि लाँचिंग

Picture Credit: Pinterest

