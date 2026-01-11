कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि जिरे घाला. मोहरी तडतडली की हिरवी मिरची घाला.
त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून तो सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत परतून घ्या.
आता खोबऱ्याचा किस घालून थोडा वेळ परता, जेणेकरून छान सुवास येईल.
आता त्यात टोमॅटो घालून तो मऊ होईपर्यंत शिजवा.
हळद, लाल तिखट, गोडा मसाला व मीठ घालून मसाला तेल सुटेपर्यंत परता.
आता कट (हरभऱ्याचे पाणी) घाला. आवश्यक असल्यास थोडे पाणी घालून आमटी उकळू द्या.
आमटी 8–10 मिनिटे मंद आचेवर उकळली की वरून कोथिंबीर घालून गॅस बंद करा.
