पुरणपोळीची खरी जोडीदार कटाच्या आमटीची रेसिपी!

11 January 2026

Author:  नुपूर भगत

कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि जिरे घाला. मोहरी तडतडली की हिरवी मिरची घाला.

तडका द्या

Picture Credit: Pinterest

त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून तो सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत परतून घ्या.

कांदा परता 

Picture Credit: Pinterest

आता खोबऱ्याचा किस घालून थोडा वेळ परता, जेणेकरून छान सुवास येईल.

खोबऱ्याचा कीस घाला

Picture Credit: Pinterest

आता त्यात टोमॅटो घालून  तो मऊ होईपर्यंत शिजवा.

मसाल्यांची तयारी

Picture Credit: Pinterest

हळद, लाल तिखट, गोडा मसाला व मीठ घालून मसाला तेल सुटेपर्यंत परता.

मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

आता कट (हरभऱ्याचे पाणी) घाला. आवश्यक असल्यास थोडे पाणी घालून आमटी उकळू द्या.

आवश्यक पाणी घाला

Picture Credit: Pinterest

आमटी 8–10 मिनिटे मंद आचेवर उकळली की वरून कोथिंबीर घालून गॅस बंद करा.

शेवटी कोथिंबीर घाला

Picture Credit: Pinterest

