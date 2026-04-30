प्रत्येक घासात तिखट, खमंग आणि झणझणीत स्वाद

30 April 2026

Author:  नुपूर भगत

चिकन स्वच्छ धुवून पूर्णपणे पाणी निथळू द्या. त्यात हळद, मीठ आणि थोडं लाल तिखट लावून 20-30 मिनिटं मॅरिनेट करा.

चिकन मॅरीनेट करा

कढईत तेल गरम करून मॅरिनेट केलेले चिकन मध्यम आचेवर छान कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या. नंतर बाजूला काढून ठेवा.

चिकन तळा 

त्याच तेलात मोहरी घाला. ती तडतडली की कढीपत्ता आणि आले-लसूण पेस्ट घालून सुवास येईपर्यंत परता.

आले लसूण पेस्ट

आता त्यात लाल तिखट, धणे पावडर, जिरे पावडर आणि गरम मसाला घालून मंद आचेवर नीट मिसळा.

मसाले घाला

तळलेले चिकन परत कढईत घालून मसाल्यासोबत चांगले कोट करा.

चिकन मसाल्यात कोट करा

व्हिनेगर किंवा लिंबाचा रस घालून सर्व मिश्रण हलक्या आचेवर 5-7 मिनिटं शिजवा, जेणेकरून मसाला चिकनमध्ये मुरेल.

लिंबाचा रस

गॅस बंद करून पूर्ण थंड होऊ द्या. नंतर स्वच्छ, कोरड्या बरणीत भरून ठेवा.

बरणीत साठवा

