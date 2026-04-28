चिकन ग्रील सँडविचची सोपी रेसिपी!

28 April 2026

Author:  नुपूर भगत

एका बाऊलमध्ये शॅलो फ्राय केलेल्या चिकनचे तुकडे, कांदा, सिमला मिरची, मेयोनीज, मीठ आणि काळी मिरी घालून मिश्रण तयार करा.

मिश्रण एकत्र करा

ब्रेडच्या स्लाइसवर एका बाजूला बटर आणि दुसऱ्या बाजूला तयार चिकन मिश्रण पसरवा.

ब्रेड स्लाइसवर मिश्रण पसरवा

त्यावर चीज स्लाइस ठेवा किंवा किसलेले चीज टाका.

चीज स्लाइस

दुसरा ब्रेड स्लाइस ठेवून सँडविच तयार करा.

सँडविच बनवा

ग्रिल पॅन किंवा सँडविच मेकर गरम करून त्यावर थोडे बटर लावा.

बटर लावा

तयार सँडविच मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत ग्रिल करा.

सँडविच ग्रील करा

सँडविच बाहेर काढून दोन भाग करा आणि गरमागरम सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

