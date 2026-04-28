एका बाऊलमध्ये शॅलो फ्राय केलेल्या चिकनचे तुकडे, कांदा, सिमला मिरची, मेयोनीज, मीठ आणि काळी मिरी घालून मिश्रण तयार करा.
ब्रेडच्या स्लाइसवर एका बाजूला बटर आणि दुसऱ्या बाजूला तयार चिकन मिश्रण पसरवा.
त्यावर चीज स्लाइस ठेवा किंवा किसलेले चीज टाका.
दुसरा ब्रेड स्लाइस ठेवून सँडविच तयार करा.
ग्रिल पॅन किंवा सँडविच मेकर गरम करून त्यावर थोडे बटर लावा.
तयार सँडविच मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत ग्रिल करा.
सँडविच बाहेर काढून दोन भाग करा आणि गरमागरम सर्व्ह करा.
