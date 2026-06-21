कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी, उडीद डाळ आणि कढीपत्ता घालून फोडणी द्या.
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त्यात चिरलेला कांदा आणि हिरवी मिरची घालून कांदा हलका सोनेरी होईपर्यंत परता.
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आता गाजर आणि मटार घालून २ ते ३ मिनिटे शिजवा.
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कढईत गरम पाणी आणि मीठ घालून मिश्रण उकळू द्या.
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पाणी उकळल्यानंतर त्यात भाजलेल्या शेवया घालून नीट मिसळा.
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झाकण ठेवून मंद आचेवर शेवया पूर्ण शिजेपर्यंत ५ ते ७ मिनिटे शिजवा.
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गॅस बंद करून कोथिंबीर घाला आणि गरमागरम शेवयांचा उपमा सर्व्ह करा.
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