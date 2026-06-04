कॅफेसारखा चीज गार्लिक ब्रेड आता घरातच; सोपी रेसिपी

Life style

04 June 2026

Author:  नुपूर भगत

ओव्हन 180°C वर प्रीहीट करून घ्या. ब्रेडचे मध्यम जाडीचे स्लाइस कापा.

ब्रेड स्लाइस कापा 

Picture Credit: Pinterest

एका बाऊलमध्ये बटर, चिरलेला लसूण, कोथिंबीर आणि चिमूटभर मीठ घालून चांगले मिसळा.

साहित्य एकत्र करा

Picture Credit: Pinterest

तयार केलेले गार्लिक बटर प्रत्येक ब्रेड स्लाइसवर समान प्रमाणात पसरवा.

मिश्रण ब्रेड स्लाइसवर पसरवा

Picture Credit: Pinterest

त्यावर भरपूर किसलेले मोझरेला चीज घाला.

मोझरेला चीज पसरवा 

Picture Credit: Pinterest

चीजवर चिली फ्लेक्स आणि ओरिगॅनो भुरभुरा, ज्यामुळे चव अधिक वाढेल.

चिली फ्लेक्स आणि ओरिगॅनो 

Picture Credit: Pinterest

सर्व स्लाइस बेकिंग ट्रेमध्ये ठेवून 8-10 मिनिटे किंवा चीज पूर्णपणे वितळेपर्यंत बेक करा.

बेक करा

Picture Credit: Pinterest

गरमागरम चीज गार्लिक ब्रेड बाहेर काढा आणि टोमॅटो सॉस किंवा डिपसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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