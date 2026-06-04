ओव्हन 180°C वर प्रीहीट करून घ्या. ब्रेडचे मध्यम जाडीचे स्लाइस कापा.
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एका बाऊलमध्ये बटर, चिरलेला लसूण, कोथिंबीर आणि चिमूटभर मीठ घालून चांगले मिसळा.
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तयार केलेले गार्लिक बटर प्रत्येक ब्रेड स्लाइसवर समान प्रमाणात पसरवा.
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त्यावर भरपूर किसलेले मोझरेला चीज घाला.
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चीजवर चिली फ्लेक्स आणि ओरिगॅनो भुरभुरा, ज्यामुळे चव अधिक वाढेल.
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सर्व स्लाइस बेकिंग ट्रेमध्ये ठेवून 8-10 मिनिटे किंवा चीज पूर्णपणे वितळेपर्यंत बेक करा.
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गरमागरम चीज गार्लिक ब्रेड बाहेर काढा आणि टोमॅटो सॉस किंवा डिपसोबत सर्व्ह करा.
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