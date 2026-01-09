चिकनचे तुकडे एका भांड्यात घ्या. त्यात दही, आलं-लसूण पेस्ट, मीठ आणि थोडी काळी मिरी घालून नीट मिसळा आणि मॅरिनेट होऊ द्या.
काजू 10–15 मिनिटे गरम पाण्यात भिजवा आणि नंतर मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट करून ठेवा.
कढईत बटर किंवा तेल गरम करा. त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून मंद आचेवर हलका गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्या.
कांदा शिजल्यानंतर त्यात आलं-लसूण पेस्ट घाला. नंतर काजू पेस्ट घालून 2–3 मिनिटे मंद आचेवर परतून घ्या.
आता मॅरिनेट केलेले चिकन कढईत घाला. झाकण ठेवून मध्यम आचेवर 8–10 मिनिटे चिकन शिजू द्या.
चिकन शिजल्यानंतर त्यात फ्रेश क्रीम (मलाई), गरम मसाला आणि थोडी काळी मिरी घाला. थोडे पाणी घालून ग्रेव्ही तयार करा.
भाजी मंद आचेवर 2–3 मिनिटे उकळू द्या. वरून कोथिंबीर घालून गरमागरम मलाई चिकन भाजी सर्व्ह करा.
