मोझरेला चीज लांबट स्टिक्सच्या आकारात कापून घ्या आणि 15–20 मिनिटे फ्रीजमध्ये ठेवा, त्यामुळे तळताना चीज वितळणार नाही.
एका बाउलमध्ये मैदा, कॉर्नफ्लोअर, मीठ, काळी मिरी आणि लाल तिखट घालून थोडं पाणी टाकून जाडसर पीठ तयार करा.
दुसऱ्या प्लेटमध्ये ब्रेडक्रम्ब्स घ्या आणि त्यात ओरेगॅनो किंवा मिक्स हर्ब्स मिसळा.
प्रत्येक मोझरेला स्टिक आधी मैद्याच्या पिठात बुडवा आणि नंतर ब्रेडक्रम्ब्समध्ये नीट घोळवा.
अधिक कुरकुरीतपणासाठी पुन्हा एकदा स्टिक मैद्याच्या पिठात आणि ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवून घ्या (डबल कोटिंग).
कढईत तेल गरम करा आणि मध्यम आचेवर मोझरेला स्टिक्स सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या.
तळलेले स्टिक्स टिश्यू पेपरवर काढा. गरमागरम मोझरेला स्टिक्स केचप किंवा डिपसोबत सर्व्ह करा.
