घरच्या घरी बनवा पारंपरिक महाराष्ट्रीयन वांग्याचं भरीत

24 May 2026

Author:  नुपूर भगत

वांग्याला हलकेसे तेल लावून गॅसवर सर्व बाजूंनी चांगलं भाजून घ्या. साल पूर्ण काळपट झाली की वांगं मऊ होतं.

वांग्याला भाजा

भाजलेलं वांगं थंड झाल्यावर त्याची साल काढा आणि आतला गर एका भांड्यात कुस्करून घ्या.

वांग्याची साल काढा

कढईत तेल गरम करून त्यात ठेचलेला लसूण आणि हिरव्या मिरच्या परतून घ्या.

हिरव्या मिरच्या आणि लसूण

यानंतर बारीक चिरलेला कांदा घालून तो हलका गुलाबी होईपर्यंत परता.

कांदा परता 

आता कुस्करलेलं वांगं कढईत घाला आणि सर्व मिश्रण व्यवस्थित हलवा.

कुस्करलेलं वांगं 

त्यात शेंगदाणा कूट आणि मीठ घालून ३–४ मिनिटं मंद आचेवर शिजू द्या, जेणेकरून सर्व चव एकजीव होईल.

शेंगदाणा कूट

शेवटी वरून कोथिंबीर भुरभुरवा आणि गरम भाकरी, ज्वारीची भाकरी किंवा पोळीबरोबर सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

