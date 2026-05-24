वांग्याला हलकेसे तेल लावून गॅसवर सर्व बाजूंनी चांगलं भाजून घ्या. साल पूर्ण काळपट झाली की वांगं मऊ होतं.
भाजलेलं वांगं थंड झाल्यावर त्याची साल काढा आणि आतला गर एका भांड्यात कुस्करून घ्या.
कढईत तेल गरम करून त्यात ठेचलेला लसूण आणि हिरव्या मिरच्या परतून घ्या.
यानंतर बारीक चिरलेला कांदा घालून तो हलका गुलाबी होईपर्यंत परता.
आता कुस्करलेलं वांगं कढईत घाला आणि सर्व मिश्रण व्यवस्थित हलवा.
त्यात शेंगदाणा कूट आणि मीठ घालून ३–४ मिनिटं मंद आचेवर शिजू द्या, जेणेकरून सर्व चव एकजीव होईल.
शेवटी वरून कोथिंबीर भुरभुरवा आणि गरम भाकरी, ज्वारीची भाकरी किंवा पोळीबरोबर सर्व्ह करा.
