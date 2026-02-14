प्रथम कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी टाका. मोहरी तडतडली की जिरे आणि हिंग घाला.
त्यात कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरच्या घालून काही सेकंद परता.
आता बारीक चिरलेला कांदा घालून तो हलका सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.
त्यानंतर हळद घालून हलक्या हाताने मिसळा.
आता उरलेला भात घालून चांगला ढवळा, जेणेकरून मसाला सर्व भाताला लागेल.
चवीनुसार मीठ घालून 3-4 मिनिटे मंद आचेवर झाकण ठेवून वाफ येऊ द्या.
शेवटी कोथिंबीर घालून गरमागरम फोडणीचा भात सर्व्ह करा.
