डब्यासाठी परफेक्ट रेसिपी; फोडणीचा भात

14 february 2026

Author:  नुपूर भगत

प्रथम कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी टाका. मोहरी तडतडली की जिरे आणि हिंग घाला.

तडका द्या

Picture Credit: Pinterest

त्यात कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरच्या घालून काही सेकंद परता.

हिरव्या मिरच्या

Picture Credit: Pinterest

आता बारीक चिरलेला कांदा घालून तो हलका सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.

कांदा परता 

Picture Credit: Pinterest

त्यानंतर हळद घालून हलक्या हाताने मिसळा.

हळद घाला

Picture Credit: Pinterest

आता उरलेला भात घालून चांगला ढवळा, जेणेकरून मसाला सर्व भाताला लागेल.

भात घाला

Picture Credit: Pinterest

चवीनुसार मीठ घालून 3-4 मिनिटे मंद आचेवर झाकण ठेवून वाफ येऊ द्या.

झाकून शिजवा

Picture Credit: Pinterest

शेवटी कोथिंबीर घालून गरमागरम फोडणीचा भात सर्व्ह करा.

कोथिंबीर घाला

Picture Credit: Pinterest

