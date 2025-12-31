घरगुती पद्धतीने बनवा मसालेदार शेव भाजी

Life style

31 December, 2025

Author:  नुपूर भगत

कढईत तेल गरम करा. त्यात बारीक चिरलेले कांदे घालून ते सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.

कांदे परता 

Picture Credit: Pinterest

आता आलं-लसूण पेस्ट घालून १ मिनिट परता, कच्चा वास जाईपर्यंत.

आलं-लसूण पेस्ट 

Picture Credit: Pinterest

त्यात चिरलेले टोमॅटो घालून चांगले शिजवा, तेल सुटू लागेपर्यंत परतावे.

टोमॅटो घाला

Picture Credit: Pinterest

आता हळद, लाल तिखट, मीठ आणि गरम मसाला घालून मसाला नीट मिसळा.

मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

मसाल्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून उकळी येऊ द्या.

उकळी येऊ द्या

Picture Credit: Pinterest

उकळी आल्यानंतर गॅस मंद करा आणि त्यात शेव घालून हलक्या हाताने मिसळा.

शेव मिसळा

Picture Credit: Pinterest

शेव जास्त वेळ शिजवू नका. वरून कोथिंबीर घालून गरमागरम शेव भाजी सर्व्ह करा.

कोथिंबीर घाला

Picture Credit: Pinterest

