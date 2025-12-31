कढईत तेल गरम करा. त्यात बारीक चिरलेले कांदे घालून ते सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.
आता आलं-लसूण पेस्ट घालून १ मिनिट परता, कच्चा वास जाईपर्यंत.
त्यात चिरलेले टोमॅटो घालून चांगले शिजवा, तेल सुटू लागेपर्यंत परतावे.
आता हळद, लाल तिखट, मीठ आणि गरम मसाला घालून मसाला नीट मिसळा.
मसाल्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून उकळी येऊ द्या.
उकळी आल्यानंतर गॅस मंद करा आणि त्यात शेव घालून हलक्या हाताने मिसळा.
शेव जास्त वेळ शिजवू नका. वरून कोथिंबीर घालून गरमागरम शेव भाजी सर्व्ह करा.
