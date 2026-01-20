एका बाऊलमध्ये मैदा, कोको पावडर, साखर, बेकिंग पावडर आणि मीठ घालून नीट मिक्स करा.
आता त्यात हळूहळू दूध घालत मिक्स करा, गुठळ्या राहणार नाहीत याची काळजी घ्या.
या मिश्रणात तेल किंवा वितळलेले बटर आणि व्हॅनिला एसेंस घालून पुन्हा नीट मिसळा.
पॅनकेकचे बॅटर मध्यम जाडसर कन्सिस्टन्सचे असावे. गरज असल्यास थोडे दूध घाला.
नॉन-स्टिक तवा मध्यम आचेवर गरम करून थोडे बटर किंवा तेल लावा.
तव्यावर एक पळी बॅटर घाला आणि गोल आकारात पसरवा. वर बुडबुडे दिसू लागले की उलटा.
दोन्ही बाजूंनी पॅनकेक छान शिजवा. एका प्लेटमध्ये पॅनकेक काढून त्यावर चॉकलेट सिरप टाका आणि खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
