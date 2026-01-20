चॉकलेट लव्हर्ससाठी खास रेसिपी

Life style

20 January 2026

Author:  नुपूर भगत

एका बाऊलमध्ये मैदा, कोको पावडर, साखर, बेकिंग पावडर आणि मीठ घालून नीट मिक्स करा.

साहित्य मिक्स करा

Picture Credit: Pinterest

आता त्यात हळूहळू दूध घालत मिक्स करा, गुठळ्या राहणार नाहीत याची काळजी घ्या.

दूध घाला

Picture Credit: Pinterest

या मिश्रणात तेल किंवा वितळलेले बटर आणि व्हॅनिला एसेंस घालून पुन्हा नीट मिसळा.

व्हॅनिला एसेंस घाला

Picture Credit: Pinterest

पॅनकेकचे बॅटर मध्यम जाडसर कन्सिस्टन्सचे असावे. गरज असल्यास थोडे दूध घाला.

कन्सिस्टन्सी पाहा

Picture Credit: Pinterest

नॉन-स्टिक तवा मध्यम आचेवर गरम करून थोडे बटर किंवा तेल लावा.

पॅनवर बटर पसरवा 

Picture Credit: Pinterest

तव्यावर एक पळी बॅटर घाला आणि गोल आकारात पसरवा. वर बुडबुडे दिसू लागले की उलटा.

पॅनकेक उलटा 

Picture Credit: Pinterest

दोन्ही बाजूंनी पॅनकेक छान शिजवा. एका प्लेटमध्ये पॅनकेक काढून त्यावर चॉकलेट सिरप टाका आणि खाण्यासाठी सर्व्ह करा.

चॉकलेट सिरप

Picture Credit: Pinterest

