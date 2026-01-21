बटाटे नीट सोलून घ्या आणि पातळ गोल काप करा.
काप केलेले बटाटे थंड पाण्यात 10 मिनिटे भिजत ठेवा, नंतर पाणी काढून टाका.
बटाटे स्वच्छ कापडावर पसरवून पूर्ण कोरडे करून घ्या.
आता गॅसवर कढई ठेवून त्यात तेल गरम करा.
तेल मध्यम गरम झाल्यावर बटाट्याचे काप हळूहळू टाका.
बटाट्याचे चिप्स सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
चिप्स प्लेटीत काढून घेतल्यावर त्यावर मीठ, तिखट शिंपडून मिक्स करा.
