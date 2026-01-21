चहासोबत परफेक्ट स्नॅक: घरगुती बटाटा चिप्स

Life style

21 January 2026

Author:  नुपूर भगत

बटाटे नीट सोलून घ्या आणि पातळ गोल काप करा.

बटाटे सोला 

Picture Credit: Pinterest

काप केलेले बटाटे थंड पाण्यात 10 मिनिटे भिजत ठेवा, नंतर पाणी काढून टाका.

काप पाण्यात भिजत ठेवा

Picture Credit: Pinterest

बटाटे स्वच्छ कापडावर पसरवून पूर्ण कोरडे करून घ्या.

काप कापडावर ठेवा

Picture Credit: Pinterest

आता गॅसवर कढई ठेवून त्यात तेल गरम करा.

तेल गरम करा 

Picture Credit: Pinterest

 तेल मध्यम गरम झाल्यावर बटाट्याचे काप हळूहळू टाका.

चिप्स तळा 

Picture Credit: Pinterest

बटाट्याचे चिप्स सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.

कुरकुरीत करा

Picture Credit: Pinterest

चिप्स प्लेटीत काढून घेतल्यावर त्यावर मीठ, तिखट शिंपडून मिक्स करा.

मीठ मिसळा

Picture Credit: Pinterest

