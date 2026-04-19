कढई गरम करून त्यात बटर टाका आणि वितळू द्या.
त्यात चिरलेला कांदा घालून तो सोनेरी होईपर्यंत परता.
आता आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून थोडा वेळ परता.
त्यात टोमॅटो घालून ते मऊ होईपर्यंत शिजवा.
हळद, लाल तिखट, पावभाजी मसाला आणि मीठ घालून सर्व मिश्रण छान परता.
तयार मसाला पॅनमध्ये एका बाजूला ठेवून त्यावर कापलेले पाव बटरमध्ये हलकेसे टोस्ट करा आणि मसाल्यात मिसळा.
वरून कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस घालून गरमागरम मसाला पाव सर्व्ह करा.
