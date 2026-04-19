मसालेदार आणि हेल्दी पनीर टिक्का रेसिपी

19 April 2026

Author:  नुपूर भगत

कढई गरम करून त्यात बटर टाका आणि वितळू द्या.

बटर टाका 

त्यात चिरलेला कांदा घालून तो सोनेरी होईपर्यंत परता.

कांदा परता 

आता आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून थोडा वेळ परता.

आले-लसूण पेस्ट

त्यात टोमॅटो घालून ते मऊ होईपर्यंत शिजवा.

टोमॅटो घाला 

हळद, लाल तिखट, पावभाजी मसाला आणि मीठ घालून सर्व मिश्रण छान परता.

मसाले घाला 

तयार मसाला पॅनमध्ये एका बाजूला ठेवून त्यावर कापलेले पाव बटरमध्ये हलकेसे टोस्ट करा आणि मसाल्यात मिसळा.

पावाला मसाले लावा

वरून कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस घालून गरमागरम मसाला पाव सर्व्ह करा.

कोथिंबीर घाला 

