रताळी स्वच्छ धुऊन सोलून घ्या आणि किसणीने किसून ठेवा.
Picture Credit: Pinterest
कढईत तूप गरम करा. त्यात किसलेली रताळी घालून मध्यम आचेवर चांगली परतून घ्या.
Picture Credit: Pinterest
रताळी मऊ होईपर्यंत झाकण ठेवून 5–7 मिनिटे शिजू द्या.
Picture Credit: Pinterest
आता त्यात दूध घाला आणि नीट मिसळा. दूध शोषले जाईपर्यंत शिजवा.
Picture Credit: Pinterest
चवीनुसार साखर किंवा गूळ घालून पुन्हा ढवळा. शिरा घट्ट होऊ द्या.
Picture Credit: Pinterest
आता यात वेलची पूड आणि चिरलेले काजू-बदाम घालून नीट मिसळा.
Picture Credit: Pinterest
वरून थोडे तूप घालून गरमागरम रताळ्याचा शिरा खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
Picture Credit: Pinterest