एका भांड्यात मैदा, मीठ आणि तेल घालून चोळून घ्या. नंतर थोडे थोडे पाणी घालून घट्ट पीठ मळून झाकून ठेवा.
कढईत तेल गरम करून त्यात जिरे घाला. जिरे तडतडले की आले आणि हिरवी मिरची घालून परतून घ्या.
त्यात उकडलेले आणि भरड वाटलेले मटर घालून नीट परतून घ्या.
आता धणे पूड, जिरे पूड, लाल तिखट, गरम मसाला, आमचूर पावडर आणि मीठ घालून मिश्रण कोरडे होईपर्यंत शिजवा.
मळलेल्या पिठाचे छोटे गोळे करा. प्रत्येक गोळा थोडा लाटून त्यात मटरचे सारण भरा आणि कचोरी बंद करा.
कढईत तेल गरम करून मंद आचेवर कचोऱ्या सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.
तयार मटर कचोरी किचन पेपरवर काढा. गरमागरम कचोरी हिरवी चटणी किंवा चिंचेच्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.
