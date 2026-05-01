तंदूरशिवायही बनवा स्वादिष्ट तंदूरी मोमो

01 May 2026

Author:  नुपूर भगत

मैदा, मीठ आणि पाणी घालून मऊ पीठ मळा. ते 15-20 मिनिटं झाकून ठेवा.

पीठ मळा

फिलिंगसाठी कढईत थोडं तेल गरम करून आले-लसूण पेस्ट परता, भाज्या किंवा चिकन, मीठ आणि मिरी पावडर घालून थंड होऊ द्या.

मसाले आणि चिकन

पीठाचे छोटे गोळे करून पातळ पुरी लाटा. त्यात फिलिंग भरून मोमोच्या आकारात बंद करा.

पुरी लाटा 

तयार मोमो स्टीमरमध्ये 10-12 मिनिटं वाफवून घ्या.

मोमो वाफवा 

एका भांड्यात दही, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, कसुरी मेथी आणि तेल घालून मॅरिनेशन तयार करा.

मॅरीनेशन बनवा

वाफवलेले मोमो या मॅरिनेशनमध्ये हलक्या हाताने मिक्स करून 10 मिनिटं मुरू द्या.

मोमो मरिनेशनमध्ये घाला

तंदूर/ओव्हन किंवा तव्यावर थोडं तेल लावून हे मोमो हलकेसे भाजून घ्या, जोपर्यंत त्यांना तंदूरी रंग येत नाही.

तंदूर करा

