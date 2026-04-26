ओव्हन १८०°C वर प्रीहीट करा. बेकिंग ट्रेमध्ये बटर पेपर लावून ठेवा.
एका भांड्यात मैदा, कोको पावडर, बेकिंग पावडर आणि मीठ एकत्र चाळून घ्या.
अंडी आणि साखर एकत्र फेटून घ्या, जोपर्यंत मिश्रण हलकं आणि फुललेलं दिसत नाही.
फेटलेल्या अंड्यांच्या मिश्रणात व्हॅनिला इसेन्स आणि दूध घाला. त्यात हळूहळू कोरडं मिश्रण मिसळा.
तयार बॅटर ट्रेमध्ये समतल पसरवा आणि १०-१२ मिनिटं बेक करा.
बेक झालेला केक अजून गरम असतानाच बटर पेपरसह हलक्या हाताने रोल करा आणि थंड होऊ द्या.
थंड झाल्यावर रोल उघडा, त्यावर व्हिप्ड क्रीम लावा आणि पुन्हा घट्ट रोल करा. तुकडे कापून सर्व्ह करा.
