कोकोनट पुडिंगची  सोपी रेसिपी

13 March 2026

Author:  नुपूर भगत

सर्वप्रथम एका भांड्यात दूध  गरम करण्यासाठी ठेवा.

दूध गरम करा 

Picture Credit: Pinterest

एका छोट्या वाटीत कॉर्नफ्लोअरमध्ये थोडं थंड दूध घालून गुठळ्या न राहता छान मिक्स करा.

कॉर्नफ्लोअ घाला

Picture Credit: Pinterest

 आता गरम होत असलेल्या दुधात साखर घाला आणि सतत हलवत राहा.

दुधात साखर घाला

Picture Credit: Pinterest

त्यानंतर त्यात किसलेलं नारळ घालून 2–3 मिनिटे शिजू द्या.

किसलेल नारळ घाला

Picture Credit: Pinterest

आता कॉर्नफ्लोअरचं मिश्रण दुधात घाला आणि सतत ढवळत राहा, जेणेकरून मिश्रण घट्ट होईल.

मिश्रण ढवळा 

Picture Credit: Pinterest

मिश्रण घट्ट झाल्यावर त्यात व्हॅनिला इसेन्स घाला आणि गॅस बंद करा.

व्हॅनिला इसेन्स

Picture Credit: Pinterest

तयार मिश्रण बाउलमध्ये ओता, वरून काजू किंवा बदाम घालून 1–2 तास फ्रिजमध्ये ठेवा. थंड झाल्यावर स्वादिष्ट नारळ पुडिंग सर्व्ह करा.

फ्रीजमध्ये सेट करा

Picture Credit: Pinterest

