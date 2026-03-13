सर्वप्रथम एका भांड्यात दूध गरम करण्यासाठी ठेवा.
एका छोट्या वाटीत कॉर्नफ्लोअरमध्ये थोडं थंड दूध घालून गुठळ्या न राहता छान मिक्स करा.
आता गरम होत असलेल्या दुधात साखर घाला आणि सतत हलवत राहा.
त्यानंतर त्यात किसलेलं नारळ घालून 2–3 मिनिटे शिजू द्या.
आता कॉर्नफ्लोअरचं मिश्रण दुधात घाला आणि सतत ढवळत राहा, जेणेकरून मिश्रण घट्ट होईल.
मिश्रण घट्ट झाल्यावर त्यात व्हॅनिला इसेन्स घाला आणि गॅस बंद करा.
तयार मिश्रण बाउलमध्ये ओता, वरून काजू किंवा बदाम घालून 1–2 तास फ्रिजमध्ये ठेवा. थंड झाल्यावर स्वादिष्ट नारळ पुडिंग सर्व्ह करा.
