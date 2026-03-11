सर्वप्रथम कच्चे आंबे धुऊन कुकरमध्ये 2–3 शिट्ट्या होईपर्यंत उकळून घ्या.
आंबे थंड झाल्यावर त्याची साल काढून गर वेगळा करा.
एका भांड्यात आंब्याचा गर घेऊन त्यात साखर किंवा गूळ घाला.
आता त्यात भाजलेली जिरेपूड, काळं मीठ आणि साधं मीठ घाला.
हे मिश्रण मिक्सरमध्ये किंवा चमच्याने चांगले मिक्स करून घ्या.
त्यात थंड पाणी घालून सरबतासारखी कन्सिस्टन्सी तयार करा.
ग्लासमध्ये बर्फ घालून आम पन्ना ओता आणि वरून पुदिन्याची पाने घालून सर्व्ह करा.
