सर्वप्रथम बदाम हलके भाजून घ्या आणि पूर्ण थंड होऊ द्या.
डार्क चॉकलेट छोटे तुकडे करून एका भांड्यात घ्या.
डबल बॉयलर पद्धतीने चॉकलेट वितळवा (एक भांड्यात पाणी उकळवून त्यात लहान वाटी ठेवा त्यात चॉकलेट टाका) आणि त्यात बटर मिसळा.
चॉकलेट मेल्ट झालं की त्याला थंड करून त्यात व्हॅनिला इसेन्स आणि मध घाला.
आता भाजलेले बदाम चॉकलेट मिश्रणात घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
हे मिश्रण सिलिकॉन मोल्ड्स किंवा बटर पेपरवर छोटे छोटे भाग करून ठेवा.
चॉकलेट्स 30 ते 40 मिनिटे फ्रिजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवा आणि नंतर सर्व्ह करा.
