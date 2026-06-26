एका खोलगट पॅनमध्ये बटर किंवा तेल गरम करून त्यात आलं-लसूण पेस्ट घाला. त्यानंतर कांदा घालून हलका गुलाबी होईपर्यंत परता.
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आता त्यात गाजर, सिमला मिरची, स्वीट कॉर्न आणि टोमॅटो घालून २ ते ३ मिनिटे परता, जेणेकरून भाज्या किंचित मऊ होतील.
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पॅनमध्ये ४ कप पाणी घालून उकळी येऊ द्या. त्यात चवीनुसार मीठ, काळी मिरी पावडर आणि मॅगी टेस्टमेकर मिसळा.
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पाणी उकळू लागल्यावर मॅगीचे नूडल्स हाताने हलके तुकडे करून त्यात घाला. नूडल्स पूर्णपणे पाण्यात बुडतील याची काळजी घ्या.
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मध्यम आचेवर ३ ते ४ मिनिटे शिजवा. अधूनमधून हलक्या हाताने ढवळा, त्यामुळे नूडल्स चिकटणार नाहीत.
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सूपी मॅगी खूप घट्ट वाटत असल्यास थोडे गरम पाणी घाला. आवश्यकतेनुसार चव तपासून मीठ किंवा काळी मिरी घाला.
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गरमागरम सूपी मॅगी बाऊलमध्ये काढा. वरून ताजी चिरलेली कोथिंबीर भुरभुरवा आणि लगेच सर्व्ह करा.
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