बिहारी ठेकुआ बनवण्याची सोपी पद्धत

23 April 2026

Author:  नुपूर भगत

एका भांड्यात थोडं पाणी गरम करून त्यात गूळ घाला आणि पूर्णपणे विरघळू द्या. नंतर गाळून घ्या.

गूळ पाक तयार करा

एका मोठ्या बाऊलमध्ये गव्हाचं पीठ, वेलची पूड आणि खोबरे घालून मिक्स करा.

पीठ मिक्स करा

या मिश्रणात तूप घालून हाताने चांगलं चोळून घ्या, म्हणजे पीठ मोकळं आणि सैल होईल.

तूप घाला

गुळाचा पाक थोडा-थोडा घालत कडकसर पीठ मळून घ्या.

पीठ मळा

पीठाचे छोटे गोळे करून त्यांना हाताने दाबून किंवा साच्याच्या मदतीने ठेकुआचा आकार द्या.

आकार द्या

कढईत तेल किंवा तूप गरम करून मध्यम आचेवर ठेकुआ सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.

तळणे

तळलेले ठेकुआ थंड होऊ द्या आणि मग सर्व्ह करा किंवा हवाबंद डब्यात साठवा.

सर्व्ह करा

