समोसे गरम आणि कुरकुरीत असावेत. ते प्लेटमध्ये ठेवून हाताने थोडेसे मोडून घ्या.
मोडलेल्या समोसावर उकडलेले चणे समान पसरवा. यामुळे चाटला अधिक चव आणि भरदारपणा येतो.
फेटलेले दही समोसा आणि चण्यावर ओता. दही गोडसर हवे असल्यास त्यात चिमूटभर साखर मिसळू शकता.
चिंचेची गोड चटणी आणि हिरवी पुदिन्याची तिखट चटणी वरून समान प्रमाणात घाला.
चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो वरून पसरवा, ज्यामुळे चाट अधिक ताजी आणि चविष्ट लागते.
वरून शेव आणि कोथिंबीर घालून त्वरित सर्व्ह करा, जेणेकरून समोसा कुरकुरीत राहील.
