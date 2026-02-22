घरी बनवा चटपटीत आणि खमंग समोसा चाट

Life style

22 february 2026

Author:  नुपूर भगत

समोसे गरम आणि कुरकुरीत असावेत. ते प्लेटमध्ये ठेवून हाताने थोडेसे मोडून घ्या.

समोसे तयार करा

Picture Credit: Pinterest

मोडलेल्या समोसावर उकडलेले चणे समान पसरवा. यामुळे चाटला अधिक चव आणि भरदारपणा येतो.

चणे घाला

Picture Credit: Pinterest

फेटलेले दही समोसा आणि चण्यावर ओता. दही गोडसर हवे असल्यास त्यात चिमूटभर साखर मिसळू शकता.

दही घाला

Picture Credit: Pinterest

चिंचेची गोड चटणी आणि हिरवी पुदिन्याची तिखट चटणी वरून समान प्रमाणात घाला.

चटण्या घाला

Picture Credit: Pinterest

चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो वरून पसरवा, ज्यामुळे चाट अधिक ताजी आणि चविष्ट लागते.

भाज्या टाका

Picture Credit: Pinterest

वरून शेव आणि कोथिंबीर घालून त्वरित सर्व्ह करा, जेणेकरून समोसा कुरकुरीत राहील.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

हिवाळ्यात घरी बनवा कुरकुरीत मेथी वडा, रेसिपी फार सोपी

पुढे वाचा