चीजी स्टफ्ड मशरूमची सोपी आणि झटपट रेसिपी

20 May 2026

Author:  नुपूर भगत

मशरूम स्वच्छ धुऊन त्यांचे देठ हलक्या हाताने काढून घ्या. आतमध्ये स्टफिंग भरण्यासाठी जागा तयार करा.

मशरूम धुवा

एका बाऊलमध्ये उकडलेला बटाटा मॅश करून त्यात कांदा, हिरवी मिरची आणि किसलेले चीज घाला.

भाज्या घाला

आता मिश्रणात आलं-लसूण पेस्ट, मीठ, काळी मिरी पावडर आणि ओरेगॅनो घालून सर्व साहित्य एकजीव करा.

मसाले घाला

तयार मिश्रण मशरूमच्या आत हलक्या हाताने भरून घ्या. वरून थोडे ब्रेडक्रम्ब्स पसरवा.

स्टाफिंग भरा 

पॅनमध्ये बटर गरम करून स्टफ्ड मशरूम सावकाश ठेवा आणि झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजवा.

बटर टाका

मशरूम मऊ झाले आणि वरचा भाग हलका सोनेरी दिसू लागला की त्यावर थोडे चीज पसरवा.

चीज पसरवा 

चीज वितळल्यानंतर गरमागरम स्टफ्ड मशरूम प्लेटमध्ये काढा आणि टोमॅटो सॉस किंवा मेयो डिपसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

