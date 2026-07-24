नाश्त्यासाठी झटपट तयार होणारा पौष्टिक उत्तपम – 

Life style

23 July 2026

Author:  नुपूर भगत

कांदा, टोमॅटो, ढोबळी मिरची, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर बारीक चिरून एका भांड्यात एकत्र करा.

भाज्यांची तयारी

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इडली-डोसा पीठात आवश्यक असल्यास थोडे मीठ घाला. पीठ फार घट्ट असल्यास थोडे पाणी घालून मध्यम घट्टसर ठेवा.

 पीठ तयार करा

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नॉनस्टिक किंवा लोखंडी तवा मध्यम आचेवर गरम करा. त्यावर हलके तेल लावून पुसून घ्या.

 तवा गरम करा

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तव्यावर एक डाव पीठ घालून हलक्या हाताने गोल आकारात पसरवा. डोश्यापेक्षा थोडा जाड ठेवा.

उत्तपम पसरवा

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उत्तपमवर तयार केलेल्या भाज्यांचे मिश्रण समान प्रमाणात पसरवा आणि हलक्या हाताने दाबा. कडांना थोडे तेल किंवा तूप सोडा.

भाज्यांचा थर द्या

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झाकण ठेवून 2–3 मिनिटे शिजवा. नंतर उत्तपम उलटून दुसरी बाजूही हलकी सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्या.

दोन्ही बाजूंनी भाजा

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तयार उत्तपम नारळाची चटणी, टोमॅटो चटणी किंवा सांबारसोबत गरमागरम सर्व्ह करा. 

सर्व्ह करा

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