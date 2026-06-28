वटपौर्णिमेच्या दिवशी उपवास करताना चव आणि पोषणाचा समतोल राखणे महत्त्वाचे असते.
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मोकळी, चविष्ट आणि शेंगदाण्याच्या कुटामुळे पौष्टिक बनलेली साबुदाणा खिचडी हा उपवासातील सर्वाधिक लोकप्रिय पदार्थ आहे.
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राजगिऱ्याच्या पिठात उकडलेला बटाटा, शेंगदाणा कूट आणि हिरवी मिरची घालून तयार केलेले थालीपीठ पोटभर आणि पौष्टिक असते.
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बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेले साबुदाणा वडे दही किंवा हिरव्या उपवासाच्या चटणीसोबत अप्रतिम लागतात.
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उकडलेल्या रताळ्यापासून बनवलेली टिक्की हलकी, गोडसर आणि उपवासासाठी उत्तम पर्याय ठरते.
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भगरसोबत शेंगदाणा आणि दह्याची चविष्ट आमटी हा उपवासातील पौष्टिक, हलका आणि पोटभर पर्याय आहे.
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दूध, मखाने, सुकामेवा आणि वेलचीच्या सुगंधाने तयार केलेली मखाना खीर वटपौर्णिमेच्या उपवासाचा गोड शेवट करण्यासाठी उत्तम पर्याय ठरते.
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