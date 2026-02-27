मराठी बोलीभाषेचे काही मुख्य प्रचलित प्रकार

Maharashtra

27 February 2026

Author:  वेद बर्वे

भाषातज्ज्ञांच्या मते, महाराष्ट्रात  मराठीच्या बोलीभाषेच्या ६५ पेक्षा  जास्त छटा आढळतात.

बोलीभाषेच्या छटा

Picture Credit: Pinterest

विदर्भ भागातील (अमरावती, अकोला, बुलढाणा) प्रचलित भाषा

वऱ्हाडी

Picture Credit: Pinterest

जळगाव, धुळे, नंदुरबार परिसर गुजराती-राजस्थानीचा प्रभाव

अहिराणी/खानदेशी

Picture Credit: Pinterest

मालवणी

मालवण, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी; कोकणी भाषेशी साधर्म्य

Picture Credit: Pinterest

कोकणी मराठी

रायगड, ठाणे, पालघर, गोवा  सीमाभाग; किनारपट्टी भागातील बोलीभाषा

Picture Credit: Pinterest

दांगी/डांगी

आदिवासी पाडा, वस्तीवरील  मुख्य भाषा

Picture Credit: Pinterest

झाडीबोली

पूर्व विदर्भातील प्रचलित भाषा  (भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली)

Picture Credit: Pinterest

पुणेरी / प्रमाण भाषा

पुण्यातील पेशवेकालीन भाषा प्रमाण भाषेचा दर्जा

Picture Credit: Pinterest

सांगली-कोल्हापुरी बोली

ठसकेबाज, रांगडी पण तितकीच प्रेमळ; उच्चारांसाठी प्रसिद्ध

Picture Credit: Pinterest

आगरी भाषा

आगरी-कोळी लोकांची मुख्य बोलीभाषा

Picture Credit: Pinterest

आजचे राशीभविष्य:  शुक्रवार, 27 फेब्रुवारी

 पुढे वाचा