जळगाव, धुळे, नंदुरबार परिसर गुजराती-राजस्थानीचा प्रभाव
मालवण, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी; कोकणी भाषेशी साधर्म्य
रायगड, ठाणे, पालघर, गोवा सीमाभाग; किनारपट्टी भागातील बोलीभाषा
आदिवासी पाडा, वस्तीवरील मुख्य भाषा
पूर्व विदर्भातील प्रचलित भाषा (भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली)
पुण्यातील पेशवेकालीन भाषा प्रमाण भाषेचा दर्जा
ठसकेबाज, रांगडी पण तितकीच प्रेमळ; उच्चारांसाठी प्रसिद्ध
आगरी-कोळी लोकांची मुख्य बोलीभाषा
