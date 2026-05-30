रग्गड लूक, दमदार रोड प्रेझेन्स आणि ऑफ-रोडिंग क्षमतेमुळे Pajero ने अनेक वर्षे छाप सोडली होती.
Img Source: Pinterest
Mitsubishi ने नवीन टीझरद्वारे Pajero ब्रँड पुन्हा आणण्याची तयारी सुरू असल्याचे संकेत दिले आहेत.
नवीन Pajero नावाखाली कंपनी अनेक दमदार SUV मॉडेल्स सादर करू शकते.
नवीन मॉडेलला अधिक आधुनिक स्टाइल, आकर्षक LED लाइट्स आणि प्रीमियम SUV लूक मिळण्याची शक्यता आहे.
रिपोर्टनुसार आगामी Pajero मजबूत लॅडर-फ्रेम बेसवर विकसित केली जाऊ शकते, ज्यामुळे ऑफ-रोड परफॉर्मन्स अधिक चांगला होईल.
सध्या Mitsubishi भारतात सक्रिय नसल्याने Pajero भारतीय बाजारात येईल की नाही, याबाबत अजून स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही.
Pajero च्या पुनरागमनामुळे पुन्हा एकदा रग्गड SUV सेगमेंटमध्ये मोठी स्पर्धा पाहायला मिळू शकते.