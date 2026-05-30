Fortuner ला टक्कर देणारी Pajero पुन्हा येणार?

Automobile

30 May, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

रग्गड लूक, दमदार रोड प्रेझेन्स आणि ऑफ-रोडिंग क्षमतेमुळे Pajero ने अनेक वर्षे  छाप सोडली होती.

एकेकाळी होती भारतीयांची आवडती SUV

Img Source: Pinterest 

Mitsubishi ने नवीन टीझरद्वारे Pajero ब्रँड पुन्हा आणण्याची तयारी सुरू असल्याचे संकेत दिले आहेत.

कंपनीने दिला पुनरागमनाचा इशारा

नवीन Pajero नावाखाली कंपनी अनेक दमदार SUV मॉडेल्स सादर करू शकते.

फक्त एक SUV नाही, तर पूर्ण ब्रँड!

डिझाइनमध्ये दिसेल मोठा बदल

नवीन मॉडेलला अधिक आधुनिक स्टाइल, आकर्षक LED लाइट्स आणि प्रीमियम SUV लूक मिळण्याची शक्यता आहे.

नवीन प्लॅटफॉर्मवर तयार होणार SUV

रिपोर्टनुसार आगामी Pajero मजबूत लॅडर-फ्रेम बेसवर विकसित केली जाऊ शकते, ज्यामुळे ऑफ-रोड परफॉर्मन्स अधिक चांगला होईल.

भारतात पुनरागमन होईल का?

सध्या Mitsubishi भारतात सक्रिय नसल्याने Pajero भारतीय बाजारात येईल की नाही, याबाबत अजून स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही.

SUV प्रेमींची उत्सुकता वाढली!

Pajero च्या पुनरागमनामुळे पुन्हा एकदा रग्गड SUV सेगमेंटमध्ये मोठी स्पर्धा पाहायला मिळू शकते. 

Hybrid Carsची पुन्हा चलती! 

पुढे वाचा