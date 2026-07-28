या उपायाने पोटाची ठेरी होईल सटासट कमी

Life style

28 July 2026

Author:  नुपूर भगत

पोटाची चरबी वाढू लागली की तिला कमी करणं मोठ्या समस्येचं कारण ठरतं.

अतिरिक्त वजन

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वजन कमी करण्यासाठी लिंबाचा रस फायदेशीर मानला जातो.

लिंबाचा रस

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लिंबाच्या रसाने शरीरातील मेटाबाॅलिजम कमी होते, जे वजन कमी करण्यास मदत करते.

मेटाबाॅलिजम कमी होते

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तुम्ही सकाळी उठल्यावर उपाशी पोटी गरम पाण्यात लिंबाचा रस मिसळून त्याचे सेवन करु शकता.

कधी सेवन करावे?

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चव आणखी चांगली हवी असेल तर तुम्ही यात मध देखील घालू शकता.

गोडवा

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मध आणि लिंबाचे एकत्र सेवन केल्याने शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढले जातात.

मध आणि लिंबू

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लिंबू, मध आणि गरम पाण्याचे एकत्रित सेवन केल्याने त्वचेवर ग्लो येण्यास मदत मिळते. 

त्वचेसाठी फायदेशीर

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