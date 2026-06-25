रेस्टॉरंट स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप आता फक्त 7 सोप्या स्टेप्समध्ये

Life style

25 June 2026

Author:  नुपूर भगत

स्वीट कॉर्नचे अर्धे दाणे मिक्सरमध्ये थोडे पाणी घालून बारीक वाटून घ्या.

मके भरड वाटा 

Picture Credit: Pinterest

 एका पॅनमध्ये बटर गरम करून त्यात उरलेले कॉर्न दाणे 2 मिनिटे परतून घ्या.

दाणे हलके परता 

Picture Credit: Pinterest

 आता त्यात वाटलेले कॉर्न मिश्रण आणि पाणी घालून नीट ढवळा.

पाणी घाला

Picture Credit: Pinterest

कॉर्नफ्लोअर थोड्या पाण्यात मिसळून गाठी न राहता तयार करा.

कॉर्नफ्लोअर स्लरी 

Picture Credit: Pinterest

 हे मिश्रण सूपमध्ये घालून सतत ढवळत 5-7 मिनिटे शिजवा.

कॉर्नफ्लोअर स्लरी घाला

Picture Credit: Pinterest

मीठ आणि काळी मिरी पावडर घालून आणखी 2 मिनिटे उकळी येऊ द्या.

कळी मिरी पावडर

Picture Credit: Pinterest

गरमागरम स्वीट कॉर्न सूप बाऊलमध्ये काढून कोथिंबिरीने सजवून सर्व्ह करा.         

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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