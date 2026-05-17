बदलत्या वातावरणात डासांचा प्रादुर्भाव वाढतो.
डासांच्या चावल्याने अनेक गंभीर आजार होऊ शकतात.
डासांमुळे डेंग्यू होतो. हे डास घरामध्ये किंवा घराबाहेर साचलेल्या स्वच्छ पाण्यात अंडी घालतात.
मलेरिया हा डासांच्या चाव्यामुळे होणारा एक जीवघेणा आजार असून, यामध्ये तीव्र ताप आणि अंगदुखी होते.
एडीस डासांच्या चाव्यांमुळे चिकनगुनिया होतो. अशावेळी रुग्णाला तीव्र ताप आणि सांधेदुखी होते.
जपानी एन्सेफलायटीस हा एक अतिशय धोकादायक आजार आहे. जो डासांमुळे होतो.
फायलेरियासिस हा डासांच्या चाव्यामुळे पसरणारा एक आजार आहे, ज्यामुळे अवयवांना सूज येते.
डासांमुळे अंदाजे १५-२० आजार पसरतात, त्यामुळे सुरक्षित राहणे खूप महत्त्वाचे आहे.
