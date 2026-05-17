डासांमुळे कोणते आजार पसरतात?

17 May 2026

Author:  प्रियंका मुंदिनकेरी

बदलत्या वातावरणात डासांचा प्रादुर्भाव वाढतो.

डासांच्या चावल्याने अनेक गंभीर आजार होऊ शकतात. 

डेंग्यू

डासांमुळे डेंग्यू होतो. हे डास घरामध्ये किंवा घराबाहेर साचलेल्या स्वच्छ पाण्यात अंडी घालतात.

मलेरिया हा डासांच्या चाव्यामुळे होणारा एक जीवघेणा आजार असून, यामध्ये तीव्र ताप आणि अंगदुखी होते.

मलेरिया

एडीस डासांच्या चाव्यांमुळे चिकनगुनिया होतो. अशावेळी रुग्णाला तीव्र ताप आणि सांधेदुखी होते.

चिकनगुनिया

जपानी एन्सेफलायटीस हा एक अतिशय धोकादायक आजार आहे. जो डासांमुळे होतो. 

एन्सेफलायटीस

फायलेरियासिस हा डासांच्या चाव्यामुळे पसरणारा एक आजार आहे, ज्यामुळे अवयवांना सूज येते.

फायलेरियासिस

डासांमुळे अंदाजे १५-२० आजार पसरतात, त्यामुळे सुरक्षित राहणे खूप महत्त्वाचे आहे.

सुरक्षित राहा

