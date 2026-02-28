Picture Credit: heromotocorp
किंमत- ₹6,999, 6.5″ IPS, 50 MP मुख्य कॅमेरा, 4 GB RAM, 5000 mAh बॅटरी
किंमत- ₹7,499, 6.5″ IPS + Snapdragon/ Qualcomm सीरीज प्रोसेसर, 48MP कॅमेरा, मोठी बॅटरी
किंमत- ₹6,699, 6.2″+, 13 MP+ कॅमेरा जुने पण बजेटमधील विश्वासार्ह व्हेरिअंट
किंमत- ₹8,599, Core-level G-series फोन, गेमिंग/मल्टीटास्क्ससाठी उत्तम पर्याय
किंमत- ₹3,799, ~5.2″ स्क्रीन, बेसिक मॉडेल, किंमतीला न्याय फिचर्स