फक्त 10,000 च्या बजेटमधील Motorola चे भारी फोन

Technology

28 February 2026

Author:  वेद बर्वे

कमी किमतीतही चांगले फिचर्स व परफॉर्मन्स

स्वस्तात मस्त

Picture Credit: heromotocorp

किंमत- 8,499/-, 6.88″ HD+ डिस्प्ले,  50 MP कॅमेरा, 7000 mAh बॅटरी, उत्तम बॅटरी बॅकअप

Motorola Moto G06 Power

Picture Credit: heromotocorp

किंमत- ₹6,999, 6.5″ IPS, 50 MP  मुख्य कॅमेरा, 4 GB RAM,  5000 mAh बॅटरी

Motorola e32s

Motorola Moto G10

किंमत- ₹7,499, 6.5″ IPS +  Snapdragon/ Qualcomm सीरीज  प्रोसेसर, 48MP कॅमेरा, मोठी बॅटरी

Picture Credit: heromotocorp

Motorola Moto G7

Picture Credit: Pinterest

किंमत- ₹6,699, 6.2″+, 13 MP+ कॅमेरा जुने पण बजेटमधील विश्वासार्ह व्हेरिअंट

Motorola Moto G40 Fusion

Picture Credit: Pinterest

किंमत- ₹8,599, Core-level G-series  फोन, गेमिंग/मल्टीटास्क्ससाठी उत्तम पर्याय

Moto G5S

Picture Credit: Pinterest

किंमत- ₹3,799, ~5.2″ स्क्रीन, बेसिक मॉडेल, किंमतीला न्याय फिचर्स

2026 चा बॉस कोण?  iPhone 17 vs Galaxy 26 Ultra

 पुढे वाचा