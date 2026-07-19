15 मिनिटांत तयार होणारी झटपट बटाट्याच्या भजीची रेसिपी

Life style

19 July 2026

Author:  नुपूर भगत

बटाटे धुऊन त्याची साल काढा आणि पातळ गोल चकत्या करून घ्या.

बटाट्याच्या चकत्या करा

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 एका भांड्यात बेसन, तांदळाचे पीठ, लाल तिखट, हळद, ओवा, हिंग आणि मीठ एकत्र मिसळा.

साहित्य एकत्र करा

Picture Credit: Pinterest

त्यात थोडे थोडे पाणी घालत गुठळ्या न राहता मध्यम घट्ट पीठ तयार करा.

बेसनाचे मिश्रण

Picture Credit: Pinterest

कढईत तेल गरम होण्यासाठी ठेवा. तेल मध्यम आचेवर चांगले तापले पाहिजे.

तेल गरम करा

Picture Credit: Pinterest

 प्रत्येक बटाट्याची चकती बेसनाच्या पिठात व्यवस्थित बुडवून गरम तेलात सावकाश सोडा.

बटाट्याचे काप पिठात मिसळा

Picture Credit: Pinterest

 भजी दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि खुसखुशीत होईपर्यंत तळा.

कुरकुरीत तळा 

Picture Credit: Pinterest

तयार भजी टिश्यू पेपरवर काढून गरमागरम हिरवी चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा चहासोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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