'काळ्या मातीत तिफण चालते' नम्रता संभेरावचे गाव

10 february 2026

Author:  दिवेश चव्हाण

अभिनेत्री नम्रता संभेरावला हास्यजत्रेची राणी म्हंटले तरी चुकीचे ठरणार नाही.

नम्रता संभेराव

Picture Credit: Pinterest

मराठी सिनेसृष्टीतील कॉमेडी क्वीन म्हणजे नम्रता! 

कॉमेडी क्वीन

अभिनेत्री नम्रता सौंदर्यातही काही मागे नाही.

सौंदर्य

अभिनेत्री नम्रताने तिच्या गावातील काही मातीशी जोडलेले क्षण शेअर केले आहेत.

गाव

हातात पेंढा, साधी साडी आणि थकलेला चेहरा, तिने आताच शेतात काम केल्याचे स्पष्ट चित्र सांगत आहे. 

काम

फक्त चाहते नव्हे तर अनेक दिग्गज कलाकारांनीही या फोटोंची प्रशंसा केली आहे.

कमेंट्स

