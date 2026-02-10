'काळ्या मातीत तिफण चालते' नम्रता संभेरावचे गाव

अभिनेत्री नम्रता संभेरावला हास्यजत्रेची राणी म्हंटले तरी चुकीचे ठरणार नाही.
Picture Credit: Pinterest
मराठी सिनेसृष्टीतील कॉमेडी क्वीन म्हणजे नम्रता!
Picture Credit: Pinterest
अभिनेत्री नम्रता सौंदर्यातही काही मागे नाही.
Picture Credit: Pinterest
अभिनेत्री नम्रताने तिच्या गावातील काही मातीशी जोडलेले क्षण शेअर केले आहेत.
Picture Credit: Pinterest
हातात पेंढा, साधी साडी आणि थकलेला चेहरा, तिने आताच शेतात काम केल्याचे स्पष्ट चित्र सांगत आहे.
Picture Credit: Pinterest
फक्त चाहते नव्हे तर अनेक दिग्गज कलाकारांनीही या फोटोंची प्रशंसा केली आहे.
Picture Credit: Pinterest