ऑडी Q3 मुंबईत टेस्टिंग करताना दिसली; लवकरच लाँच होण्याच्या तयारीत

Automobile

01 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Audi Q3 भारतात टेस्टिंग दरम्यान दिसली. महत्त्वाचे म्हणजे या गाडीला कव्हर नसल्याने लूक समोर आला.

लूक आला समोर

Img Source: Pinterest 

या गाडीची मुंबईच्या रस्त्यावर टेस्टिंग सुरु होती. त्यावेळी ही गाडी लोकांच्या नजरेस पडली.

मुंबईच्या रस्त्यावर टेस्टिंग

Img Source: Pinterest 

गाडी ओपन असल्याने तिचा लूक स्पष्ट दिसला. या गाडीचा लूक एकदम क्लास दिसत आहे.

क्लास लूक

Img Source: Pinterest 

प्रिमियम एक्स्टेरिअर

यामध्ये सिंगल-फ्रेम ग्रिल, नव्या डिझाइनचे LED हेडलॅम्प, शार्प बंपर आणि आकर्षक अलॉय व्हील्स पाहायला मिळतात.

Img Source: Pinterest 

मागची बाजू चेंज

SUV च्या मागील भागात नवीन LED टेललॅम्प, स्पोर्टी बंपर आणि आधुनिक लाइटिंग सिग्नेचर देण्यात आले आहे, ज्यामुळे ती अधिक प्रीमियम दिसते.

Img Source: Pinterest 

जबरदस्त केबिन

टचस्क्रीन, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, नवीन स्टीअरिंग व्हील आणि  आधुनिक कनेक्टेड फीचर्स मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Img Source: Pinterest 

२ लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन

Audi Q3 मध्ये विद्यमान 2.0-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन सुधारित स्वरूपात मिळण्याची शक्यता आहे.

Img Source: Pinterest 

फीचर्स

नव्या मॉडेलमध्ये ADAS, 360-डिग्री कॅमेरा, मल्टिपल एअरबॅग्स आणि इतर आधुनिक सेफ्टी फीचर्स मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Img Source: Pinterest 

यांच्याशी होईल स्पर्धा

Audi Q3 ची स्पर्धा Mercedes-Benz GLA, BMW X1 आणि Volvo XC40 सारख्या लक्झरी SUV सोबत होईल.

Img Source: Pinterest 

लाँचिंग

मुंबईत ओपन टेस्टिंग सुरु असल्याचे पाहिला मिळाले. त्यामुळे लवकरच लाँचिंग होण्याची शक्यता आहे.

Img Source: Pinterest 

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