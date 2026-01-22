पारंपरिक चार्जरपेक्षा GaN चार्जर जास्त पॉवर देतात, उष्णता कमी निर्माण करतात आणि वेगवान चार्जिंग शक्य करतात.
नवीन फोनमध्ये 200W ते 300W पर्यंत चार्जिंग सपोर्ट असल्यामुळे काही मिनिटांत बॅटरी पूर्ण चार्ज होते.
एक मोठी बॅटरी न वापरता 2–3 लहान सेल्स असतात, ज्यामुळे चार्जिंग वेगाने आणि सुरक्षितपणे होते.
Liquid Cooling, Graphene Layers यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे फोन गरम होत नाही, त्यामुळे हाय-स्पीड चार्जिंग शक्य होते.
AI सिस्टीम चार्जिंगदरम्यान व्होल्टेज आणि करंट नियंत्रित करते, त्यामुळे बॅटरी सुरक्षित राहते.
Silicon-Carbon आणि Solid-State बॅटरीमुळे चार्जिंग स्पीड वाढतो आणि बॅटरी लाइफही जास्त टिकते.
ओव्हरचार्ज, ओव्हरहिटिंगपासून संरक्षण देणारे सॉफ्टवेअर बॅटरीचं आयुष्य वाढवते.
