नवी बॅटरी टेक्नॉलॉजी काय आहे?

22 January 2026

Author:  नुपूर भगत

पारंपरिक चार्जरपेक्षा GaN चार्जर जास्त पॉवर देतात, उष्णता कमी निर्माण करतात आणि वेगवान चार्जिंग शक्य करतात.

GaN (गॅलियम नायट्राइड) चार्जर

Picture Credit: Pinterest

नवीन फोनमध्ये 200W ते 300W पर्यंत चार्जिंग सपोर्ट असल्यामुळे काही मिनिटांत बॅटरी पूर्ण चार्ज होते.

हाय वॅट जलद चार्जिंग

Picture Credit: Pinterest

एक मोठी बॅटरी न वापरता 2–3 लहान सेल्स असतात, ज्यामुळे चार्जिंग वेगाने आणि सुरक्षितपणे होते.

ड्युअल / ट्रिपल सेल बॅटरी

Picture Credit: Pinterest

Liquid Cooling, Graphene Layers यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे फोन गरम होत नाही, त्यामुळे हाय-स्पीड चार्जिंग शक्य होते.

ॲडव्हान्स कुलिंग सिस्टीम

Picture Credit: Pinterest

AI सिस्टीम चार्जिंगदरम्यान व्होल्टेज आणि करंट नियंत्रित करते, त्यामुळे बॅटरी सुरक्षित राहते.

स्मार्ट एआय पॉवर मॅनेजमेंट

Picture Credit: Pinterest

Silicon-Carbon आणि Solid-State बॅटरीमुळे चार्जिंग स्पीड वाढतो आणि बॅटरी लाइफही जास्त टिकते.

नवीन बॅटरी मटेरिअल्स

Picture Credit: Pinterest

ओव्हरचार्ज, ओव्हरहिटिंगपासून संरक्षण देणारे सॉफ्टवेअर बॅटरीचं आयुष्य वाढवते.

बॅटरी प्रोटेक्शन अल्गोरिदम

Picture Credit: Pinterest

