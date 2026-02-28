मार्च महिन्यात लाँच होणार 'हे' नवे स्मार्टफोन्स

Technology

28 February 2026

Author:  वेद बर्वे

पाहा; मार्चमध्ये लाँच होणाऱ्या  नव्या फोन्सची यादी

अपेक्षित लॉन्च: 4 मार्च 2026; A19  चिप + MagSafe अपडेट, बॅलन्स्ड  परफॉर्मन्स, ऑल-राउंड iOS अनुभव

Apple iPhone 17e

अपेक्षित लाँच: 5 मार्च 2026;  Snapdragon 7sGen 4, 6.7″ 120Hz  AMOLED + Glyph बार लाइटिंग

Nothing Phone 4a

Nothing Phone 4a Pro

अपेक्षित लाँच: 5 मार्च; Snapdragon  8 Gen 3, ट्रिपल 50 MP कॅमेरा +  80W चार्जिंग, प्रीमियम मिड-रेंजर

Realme C83 5G

लॉन्च: 7 मार्च 2026; 7000 mAh  बॅटरी + 144Hz डिस्प्ले, बजेट- फ्रेंडली 5G फोन

Motorola Edge 70 Fusion

मार्चमध्ये लाँच अपेक्षित; Snapdragon  7sGen 4, 144Hz डिस्प्ले + 7000 mAh  बॅटरी व HDR10+ ब्राइटनेस

POCO X8 Pro Series

मार्चमध्ये लाँचिंग अपेक्षित; 1.5K  OLED+Dimensity 8350 Ultra डिस्प्ले,  50 MP मुख्य कॅमेरा

iQOO Z11x

7200 mAh बॅटरी, IP68+IP69,  Dimensity 7400 Turbo +  50 MP Sony मुख्य कॅमेरा

अपेक्षित किंमत

सर्व फोन्सच्या किंमतीची  पडताळणी तुम्ही अधिकृत  वेबसाईटवर करु शकता

