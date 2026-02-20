20 फेब्रुवारीला लाँच झालेल्या या कारचे फिचर्सरही जबदरस्त
Picture Credit: Pinterest
दोन बॅटरी पर्याय- सुमारे 30kWh, 40 kWh पॅक; रेंज अंदाजे 315km ते 421 km (MIDC)
DC फास्ट चार्जिंग सह 10-80% पर्यंत चार्जिंग, सुमारे 45–60 मिनिटांत शक्य
सुमारे 80PS ते 120PS पॉवर आणि टॉर्क 114 Nm ते 190 Nm पर्यंत
10.25″ इन्फोटेनमेंट स्क्रीन , डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android/Apple कार-प्ले, अपडेटेड इंटीरियर
6 एयरबॅग्स, ABS, ESP, ISOFIX, क्रूझ कंट्रोल आणि टॉप व्हेरियंट 360° कॅमेरा
इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड टॉप स्पीड 140 km/h
किंमत अंदाजे 9.99-14.50 लाख (एक्स-शोरूम) दरम्यान. BaaS Battery-as-a-Service पर्यायानुसार ₹6.49 लाखांपासूनही उपलब्ध
