TATA Punch EV चे अपडेटेड मॉडेल लाँच 

Automobile

20 February 2026

Author:  वेद बर्वे

20 फेब्रुवारीला लाँच झालेल्या या कारचे फिचर्सरही जबदरस्त

TATA Punch EV

दोन बॅटरी पर्याय- सुमारे 30kWh, 40 kWh पॅक; रेंज अंदाजे 315km  ते 421 km (MIDC)

बॅटरी व रेंज

DC फास्ट चार्जिंग सह 10-80%  पर्यंत चार्जिंग, सुमारे 45–60  मिनिटांत शक्य

चार्जिंग

सुमारे 80PS ते 120PS पॉवर आणि  टॉर्क 114 Nm ते 190 Nm पर्यंत

पॉवर आणि टॉर्क

10.25″ इन्फोटेनमेंट स्क्रीन , डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android/Apple कार-प्ले, अपडेटेड इंटीरियर

स्मार्ट फीचर्स

सुरक्षा फिचर्स

6 एयरबॅग्स, ABS, ESP, ISOFIX,  क्रूझ कंट्रोल आणि टॉप  व्हेरियंट 360° कॅमेरा

इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड टॉप  स्पीड 140 km/h

परफॉर्मन्स

किंमत अंदाजे 9.99-14.50 लाख (एक्स-शोरूम) दरम्यान. BaaS Battery-as-a-Service पर्यायानुसार ₹6.49 लाखांपासूनही उपलब्ध

किंमत

