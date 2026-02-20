ही SUV महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगरच्या प्लांटमध्ये होते असेंबल
Picture Credit: Pinterest
थेट फॉर्च्युनरला देणार टक्कर; पाहा दमदार फिचर्स
Picture Credit: Pinterest
2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजिन 204PS पॉवर, 320Nm टॉर्क
Picture Credit: Pinterest
7-स्पीड DSG गिअरबॉक्स आणि 4MOTION AWD यंत्रणा
Picture Credit: Pinterest
स्पोर्टी R-Line स्टाइलिंग, 19-इंच अलॉय व्हील्स, प्रीमियम डिझाईन
Picture Credit: Pinterest
व्हीलबेस मोठा असल्यामुळे 7 लोकांसाठी पुरेशी जागा
Picture Credit: Volkswagen
15 इंच इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पॅनोरॅमिक सनरूफ, 3-झोन एअर-कंडीशनिंग, वायरलेस चार्जिंग
Picture Credit: Volkswagen
9 एयरबॅग्स, Electronic Stability Control, Hill Assist, Level-2 ADAS सारखे सेफ्टी फीचर्स
Picture Credit: Pinterest
Toyota Fortuner, Skoda Kodiaq, Jeep Meridian अशा टॉप 7 सीटर मॉडेल्सना ही SUV देणार टक्कर
Picture Credit: Pinterest
अंदाजे किंमत ₹46.99 लाख (एक्स-शोरूम), प्री-बुकिंगसाठी ₹51,000 ची टोकन सुविधा
Picture Credit: Pinterest