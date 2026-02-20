भारतात लाँच झाली  Volkswagen Tayron

Automobile

20 February 2026

Author:  वेद बर्वे

ही SUV महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगरच्या प्लांटमध्ये  होते असेंबल

निर्मिती

Picture Credit: Pinterest

थेट फॉर्च्युनरला देणार टक्कर;  पाहा दमदार फिचर्स

Volkswagen Tayron

Picture Credit: Pinterest

2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजिन  204PS पॉवर, 320Nm टॉर्क

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

7-स्पीड DSG गिअरबॉक्स आणि 4MOTION AWD यंत्रणा

पॉवर

Picture Credit: Pinterest

स्पोर्टी R-Line स्टाइलिंग, 19-इंच अलॉय व्हील्स, प्रीमियम डिझाईन

डिझाईन

Picture Credit: Pinterest

व्हीलबेस मोठा असल्यामुळे 7 लोकांसाठी पुरेशी जागा

स्पेस

Picture Credit: Volkswagen

15 इंच इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25  इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पॅनोरॅमिक सनरूफ, 3-झोन एअर-कंडीशनिंग, वायरलेस चार्जिंग

स्मार्ट फीचर्स

Picture Credit: Volkswagen

9 एयरबॅग्स, Electronic Stability Control, Hill Assist, Level-2 ADAS सारखे सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी

Picture Credit: Pinterest

Toyota Fortuner, Skoda Kodiaq, Jeep Meridian अशा टॉप 7 सीटर  मॉडेल्सना ही SUV देणार टक्कर

कुणाला टक्कर?

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे किंमत ₹46.99 लाख  (एक्स-शोरूम), प्री-बुकिंगसाठी  ₹51,000 ची टोकन सुविधा

किंमत

Picture Credit: Pinterest

