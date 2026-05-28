टाटाने सर्वात लहान कार टियागोचे लेटेस्ट वर्जन लाँच केले आहे.
या गाडीची खासियत म्हणजे यात CNG-EV-Petrol असे तिन्ही इंधन वापरु शकता.
सध्याच्या टाटा टियागोची किंमत ४.६ लाख ते ७.६८ लाख पर्यंत आहे. नवीन टाटा टियागोची किंमत ५ लाखांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे.
नवीन टियागोमध्ये फ्रंट आणि रियल लूक रिडिझाईन करण्यात आला आहे. यामध्ये एलईडी हेडलाइट्स आणि फॉग लॅम्प्स असणार आहेत. याचा बंपर पार्ट ब्लॅक रंगात येईल.
या कारमध्ये नवीन अलॉय व्हील्स, ब्लॅक व्हील आर्च, ORVMs वर कॅमेरा पॉड्स आणि नवीन कनेक्टेड टेललाइट्स देखील मिळतात.
गाडीच्या किंमतीमुळे त्याची स्पर्धा फॉर्च्युनर आणि एमजी मॅजेस्टरशी होईल. ही कार भारतात सीकेडी स्वरुपात येण्याची शक्यता आहे.
आतील भागात काळा आणि फिकट राखाडी रंगाची थीम असून त्यात नवीन डॅशबोर्ड आणि एक स्वतंत्र ड्राइव्ह डिस्प्ले आहे.
याव्यतिरिक्त, कारमध्ये प्रकाशित होणाऱ्या टाटा लोगोसह टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील असेल. इन्फोटेनमेंट सिस्टीम तीच राहील.
या कारमध्ये ३६० डिग्री कॅमेरा, ड्युअल वायरलेस फोन चार्जर आणि सहा एअरबॅग्ज देखील असतील. तसेच या कारमध्ये सीएनजी-एएमटी सोबत पॅडलशिफ्टर्सचा पर्यायही उपलब्ध असेल.