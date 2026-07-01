Toyota ने आपल्या लोकप्रिय Hilux पिकअपचा नवीन अवतार जगासमोर सादर केला आहे.
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पहिल्यांदाच Hilux पूर्णपणे इलेक्ट्रिक (EV) व्हर्जनमध्येही उपलब्ध होणार आहे.
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डिझेल इंजिनसोबत माइल्ड-हायब्रिड तंत्रज्ञानाचाही पर्याय दिला जाणार आहे.
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अधिक आकर्षक फ्रंट डिझाइन, LED लाईट्स आणि मजबूत बॉडीमुळे Hilux आणखी उठून दिसते.
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मोठी टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि स्मार्ट कनेक्टिव्हिटीचा अनुभव मिळेल.
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खडतर रस्त्यांवर उत्कृष्ट कामगिरीसाठी 4x4 प्रणाली आणि मजबूत सस्पेन्शन देण्यात आले आहे.
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ADAS, 360° कॅमेरा आणि अनेक अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्सचा समावेश अपेक्षित आहे.
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भारतीय बाजारात या नव्या Hilux च्या आगमनाबाबत लवकरच अधिक माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.
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EV, Hybrid आणि दमदार डिझाइनमुळे नवीन Toyota Hilux ग्राहकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरू शकते.
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