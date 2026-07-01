Toyota Hilux चा नवा अवतार!

Automobile

01 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Toyota ने आपल्या लोकप्रिय Hilux पिकअपचा नवीन अवतार जगासमोर सादर केला आहे.

Hilux चे नवे पर्व सुरू

Img Source: Pinterest 

पहिल्यांदाच Hilux पूर्णपणे इलेक्ट्रिक (EV) व्हर्जनमध्येही उपलब्ध होणार आहे.

आता Electric पर्यायही

Img Source: Pinterest 

डिझेल इंजिनसोबत माइल्ड-हायब्रिड तंत्रज्ञानाचाही पर्याय दिला जाणार आहे.

Hybrid तंत्रज्ञान

Img Source: Pinterest 

नवा लूक, दमदार स्टाईल

अधिक आकर्षक फ्रंट डिझाइन, LED लाईट्स आणि मजबूत बॉडीमुळे Hilux आणखी उठून दिसते.

Img Source: Pinterest 

केबिनमध्ये आधुनिक फीचर्स

मोठी टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि स्मार्ट कनेक्टिव्हिटीचा अनुभव मिळेल.

Img Source: Pinterest 

ऑफ-रोडमध्येही तगडी

खडतर रस्त्यांवर उत्कृष्ट कामगिरीसाठी 4x4 प्रणाली आणि मजबूत सस्पेन्शन देण्यात आले आहे.

Img Source: Pinterest 

सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य

ADAS, 360° कॅमेरा आणि अनेक अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्सचा समावेश अपेक्षित आहे.

Img Source: Pinterest 

भारतात येणार का?

भारतीय बाजारात या नव्या Hilux च्या आगमनाबाबत लवकरच अधिक माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.

Img Source: Pinterest 

पिकअप सेगमेंटमध्ये नवी स्पर्धा

EV, Hybrid आणि दमदार डिझाइनमुळे नवीन Toyota Hilux ग्राहकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरू शकते.

Img Source: Pinterest 

Hybrid Carsची पुन्हा चलती! 

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