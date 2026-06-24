पंचांगानुसार, एकादशी तिथीची सुरुवात २४ जून रोजी सायंकाळी ६:१२ वाजता होईल आणि २५ जून रोजी रात्री ८:०९ वाजता संपेल. उदयतिथीनुसार, निर्जला एकादशीचा उपवास गुरुवार, २५ जून रोजी पाळला जाईल.
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पंचांगानुसार, निर्जला एकादशीचा उपवास शुक्रवार, २६ जून रोजी सोडला जाईल. उपवास सोडण्यासाठी शुभ मुहूर्त सकाळी ५:२५ ते सकाळी ८:१३ पर्यंत आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, शुभ मुहूर्तावर उपवास सोडणे अधिक फलदायी मानले जाते.
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शास्त्रानुसार, निर्धारित शुभ वेळेनंतर उपवास सोडणे योग्य मानले जात नाही. म्हणून, पारण नेहमी शुभ वेळेतच केली पाहिजे.
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द्वादशीच्या दिवशी उपवास सोडल्यानंतर लसूण, कांदा, मांस, मद्य आणि डाळी यांचे सेवन टाळावे. या दिवशी सात्विक आहार सर्वात योग्य मानला जातो.
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धार्मिक मान्यतेनुसार, उपवास करणाऱ्या व्यक्तीने आपल्या क्षमतेनुसार दान केल्यास एकादशीच्या उपवासाचे पुण्य अधिक वाढते. त्यामुळे, उपवासापूर्वी किंवा उपवासानंतर गरजू लोकांना अन्न, वस्त्र किंवा दान देणे शुभ मानले जाते.
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द्वादशीच्या दिवशी मन शांत ठेवावे. धार्मिक मान्यतेनुसार, राग, भांडण आणि कठोर शब्द उपवासाच्या पुण्याईवर परिणाम करू शकतात.
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निर्जला एकादशीला भीमसेनी एकादशी असेही म्हणतात. असे मानले जाते की महाभारताच्या काळात, महर्षी वेद व्यासांच्या सांगण्यावरून भीमसेनाने हे व्रत केले होते. तेव्हापासून, ही एकादशी विशेष फलदायी मानली जाते.