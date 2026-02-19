Gravite की Ertiga कोणती गाडी  जास्त भारी?

19 february 2026

Author:  वेद बर्वे

दोन्ही MPV कारचे फिचर्स व  किंमत यांची तुलना पाहुया

 तुलना

Picture Credit: Pinterest

इंजिन पॉवर

Picture Credit: Pinterest

Gravite मध्ये 1.0 L, 71 bhp इंजिन Ertiga मध्ये 1.5 L, 101.6 bhp इंजिन  जे जास्त शक्तिशाली आहे

Ertiga चा टॉर्क आणि इंजिन  रिस्पॉन्स अधिक फायदेशीर,  विशेषतः हायवे ड्राइवमध्ये

टॉर्क आणि ड्राईव्ह

Picture Credit: Pinterest

Gravite मध्ये 8″ टचस्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, आधुनिक सेफ्टी फीचर्स,  Ertiga मध्ये अपडेटेड इन्फोटेनमेंट स्क्रीन व जास्त प्रीमियम फीचर्स

स्मार्ट फिचर्स

Picture Credit: Pinterest

दोन्ही MPVs मध्ये 6-एअरबॅग्स आणि ABS सारखी बेसिक सेफ्टी आहे, परंतु Gravite मध्ये एडव्हान्स्ड स्टेबिलिटी नियंत्रण व ट्रॅक्शन कंट्रोल

सेफ्टी

Picture Credit: Pinterest

Ertiga Smart Hybrid/CNG पर्यायामुळे डेली युजसाठी फायदेशीर मायलेज; Gravite च्या 1.0 L इंजिनमुळे सिटी-राईडसाठी बेस्ट मायलेज

मायलेज

Picture Credit: Pinterest

Gravite- एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे 5.65 ते 8.93 लाखांदरम्यान, Ertiga- एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे 8.80 ते 12.94 लाखांदरम्यान

किंमत

Picture Credit: Pinterest

Gravite किफायतशीर 7-सीटर  MPV, पण Ertiga ची प्रेझेंस,  इंजिन पॉवर व सर्व्हिस  नेटवर्कमुळे पैसे वसूल पर्याय

कोणता पर्याय भारी?

Picture Credit: Pinterest

