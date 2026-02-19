दोन्ही MPV कारचे फिचर्स व किंमत यांची तुलना पाहुया
Picture Credit: Pinterest
Gravite मध्ये 1.0 L, 71 bhp इंजिन Ertiga मध्ये 1.5 L, 101.6 bhp इंजिन जे जास्त शक्तिशाली आहे
Ertiga चा टॉर्क आणि इंजिन रिस्पॉन्स अधिक फायदेशीर, विशेषतः हायवे ड्राइवमध्ये
Gravite मध्ये 8″ टचस्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, आधुनिक सेफ्टी फीचर्स, Ertiga मध्ये अपडेटेड इन्फोटेनमेंट स्क्रीन व जास्त प्रीमियम फीचर्स
दोन्ही MPVs मध्ये 6-एअरबॅग्स आणि ABS सारखी बेसिक सेफ्टी आहे, परंतु Gravite मध्ये एडव्हान्स्ड स्टेबिलिटी नियंत्रण व ट्रॅक्शन कंट्रोल
Ertiga Smart Hybrid/CNG पर्यायामुळे डेली युजसाठी फायदेशीर मायलेज; Gravite च्या 1.0 L इंजिनमुळे सिटी-राईडसाठी बेस्ट मायलेज
Gravite- एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे 5.65 ते 8.93 लाखांदरम्यान, Ertiga- एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे 8.80 ते 12.94 लाखांदरम्यान
Gravite किफायतशीर 7-सीटर MPV, पण Ertiga ची प्रेझेंस, इंजिन पॉवर व सर्व्हिस नेटवर्कमुळे पैसे वसूल पर्याय
