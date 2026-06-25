फोनमध्ये Biometrics वापरण्याचे जबरदस्त फायदे

Science Technology

26 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

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एका टचमध्ये फोन अनलॉक

लांबलचक पासवर्ड टाकण्याची गरज नाही, फक्त फिंगरप्रिंट पुरेसे.

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पासवर्ड विसरण्याचा त्रास संपला

वारंवार Password Reset करण्याची गरज राहत नाही.

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चोरांसाठी मोठे आव्हान

तुमचा फिंगरप्रिंट किंवा चेहरा कॉपी करणे सोपे नसते.

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व्यवहार करताना अतिरिक्त सुरक्षा मिळते.

UPI आणि Banking Apps अधिक सुरक्षित

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फोनकडे पाहताच तो अनलॉक होऊ शकतो.

Face Unlock मुळे वेळेची बचत

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पासवर्ड लीक झाला तरी बायोमेट्रिक पडताळणी सुरक्षा वाढवते.

OTP आणि Password चोरीचा धोका कमी

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Gallery, WhatsApp आणि Banking Apps सुरक्षित ठेवता येतात.

महत्त्वाचे Apps लॉक करता येतात

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आज बहुतेक नवीन स्मार्टफोनमध्ये Biometrics ही मुख्य सुरक्षा सुविधा आहे.

Premium Smartphones चे खास फीचर

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