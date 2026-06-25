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लांबलचक पासवर्ड टाकण्याची गरज नाही, फक्त फिंगरप्रिंट पुरेसे.
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वारंवार Password Reset करण्याची गरज राहत नाही.
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तुमचा फिंगरप्रिंट किंवा चेहरा कॉपी करणे सोपे नसते.
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व्यवहार करताना अतिरिक्त सुरक्षा मिळते.
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फोनकडे पाहताच तो अनलॉक होऊ शकतो.
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पासवर्ड लीक झाला तरी बायोमेट्रिक पडताळणी सुरक्षा वाढवते.
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Gallery, WhatsApp आणि Banking Apps सुरक्षित ठेवता येतात.
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आज बहुतेक नवीन स्मार्टफोनमध्ये Biometrics ही मुख्य सुरक्षा सुविधा आहे.
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