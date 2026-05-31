एका मोठ्या भांड्यात पाणी उकळून त्यात नूडल्स शिजवून घ्या. शिजल्यावर पाणी काढून नूडल्सवर थोडे तेल लावून बाजूला ठेवा.
कढईत तेल गरम करून त्यात कांदा घाला आणि मोठ्या आचेवर 1-2 मिनिटे परता.
आता गाजर, कोबी आणि ढोबळी मिरची घालून भाज्या कुरकुरीत राहतील इतपतच परतून घ्या.
भाज्यांमध्ये सोया सॉस, व्हिनेगर, टोमॅटो सॉस आणि हिरवी मिरची सॉस घालून नीट मिसळा.
यानंतर मीठ आणि काळी मिरी पावडर घालून सर्व मिश्रण एकजीव करा.
शिजवून ठेवलेले नूडल्स कढईत घाला आणि मोठ्या आचेवर 2-3 मिनिटे हलक्या हाताने टॉस करा.
गरमागरम चाउमिन सर्व्ह करा. इच्छेनुसार वरून स्प्रिंग ऑनियन किंवा तीळ घाला.
