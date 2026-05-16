काही Cars मध्ये बाहेरचा आवाज जवळपास ऐकूच येत नाही. पण, कसं? आणि यामागचे काय कारण आहे.
कंपन्या Doors, Floor आणि Roof मध्ये विशेष Insulation Material वापरतात.
Premium Cars मध्ये आवाज कमी करण्यासाठी Acoustic Glass दिलं जातं.
Engine Mounts आणि Extra Covering मुळे Engine चा आवाज कमी केला जातो.
विशेष Tyres आणि Wheel Design मुळे Road Noise कमी होतो.
Car Design असा ठेवला जातो की वाऱ्याचा आवाज कमी निर्माण होईल.
काही Cars मध्ये Speaker System द्वारे Noise Cancel केला जातो.
Electric Cars मध्ये Engine नसल्यामुळे Cabin Naturally जास्त Silent असतो.
Long Drive मध्ये Comfort वाढतो आणि Driver Fatigue कमी होतो.
