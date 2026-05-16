Premium Cars मध्ये बाहेरचा आवाज कमी का ऐकू येतो?

16 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

काही Cars मध्ये बाहेरचा आवाज जवळपास ऐकूच येत नाही. पण, कसं? आणि यामागचे काय कारण आहे.

Sound Insulation Materials

कंपन्या Doors, Floor आणि Roof मध्ये विशेष Insulation Material वापरतात.

Premium Cars मध्ये आवाज कमी करण्यासाठी Acoustic Glass दिलं जातं.

Thick Glass चा वापर

Engine Mounts आणि Extra Covering मुळे Engine चा आवाज कमी केला जातो.

Engine Noise Control

विशेष Tyres आणि Wheel Design मुळे Road Noise कमी होतो.

Tyre Noise कमी करण्याचे उपाय

Car Design असा ठेवला जातो की वाऱ्याचा आवाज कमी निर्माण होईल.

Aerodynamic Design

काही Cars मध्ये Speaker System द्वारे Noise Cancel केला जातो.

Active Noise Cancellation

Electric Cars मध्ये Engine नसल्यामुळे Cabin Naturally जास्त Silent असतो.

EV Cars अधिक शांत का?

Long Drive मध्ये Comfort वाढतो आणि Driver Fatigue कमी होतो.

Silent Cabin चे फायदे

