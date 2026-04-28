रेल्वेच्या प्रवासासाठी ऑनलाईन तिकीट बुकिंगचा कल वाढला आहे.
परंतु, रेल्वे स्टेशनच्या 'विंडो काउंटर'वरुन तिकीट काढणे खूप फायदेशीर आहे.
विंडो तिकीट वेटिंग जरी असले तरी तुम्ही ट्रेनमधून प्रवास करु शकता.
पण, तिकीट तपासनीस त्याच्या इच्छेनुसार तुम्हाला सामान्य डब्यात पाठवू शकतो. पण, ट्रेनमधून उतरवू शकत नाही.
तुम्ही तुमचे काऊंटर तिकीट रद्द केल्यास, तुम्हाला त्वरित परतावा मिळतो.
तुम्हाला प्रवासाची तारीख बदलायची असेल तर तिकीट काउंटरवर तसे करु शकता.
तिकीट खरेदी करताना, थेट विक्रेत्याशी बोलून जागा किंवा पर्यायी गाड्यांबद्दल माहिती घेऊ शकता.
सर्वात मोठा फायदा हा आहे की काउंटरवरुन तिकीट खरेदी करताना सोयीचे शुल्क भरावे लागत नाही.
